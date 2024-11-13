Стоит ли изучать программирование в эпоху ИИ — ответил глава исследований Google

В интервью Business Insider он подчеркнул важность основ программирования, несмотря на то, что всё больше задач выполняет ИИ.

Матиас отметил, что такие навыки особенно полезны молодым специалистам, поскольку ИИ выполняет базовые функции, оставляя разработчикам более сложные задачи.

Согласно словам Матиаса, понимание основ программирования становится столь же важным, как знание базовой математики: даже если человек не станет разработчиком, базовые знания помогают понимать технологии.

Отметимл, что ранее гендиректор Google Сундар Пичаи заявлял, что четверть всего кода создаётся ИИ, но он всё равно требует проверки инженерами.

Кроме того, Матиас уверен, что ИИ будет широко использоваться в биологии, медицине, образовании и промышленности, становясь как инструментом, так и научной областью.