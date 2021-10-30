Стоит ли лечить кашель при помощи банок и горчичников

О том, насколько подобный подход оправдан, решил рассказать российский врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, при кашле не нужно принимать никакие антибиотики. Если это инфекционное заболевание, то они сделают лишь хуже — не только не помогут, но и вызовут устойчивость к подобным средствам.

При этом специалист также уточнил, что вовсе необязательно делать КТ, если у вас долго не проходит кашель. Процедура необходима лишь очень узкому кругу потенциальных пациентов.