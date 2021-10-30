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Стоит ли лечить кашель при помощи банок и горчичников

А также в каких случаях стоит делать КТ
Народная «медицина» имеет в рукаве множество средств, призванных помочь в лечении кашля. В том числе в ней нашлось место таким экзотическим вариантам, как банки и горчичник.
Стоит ли лечить кашель при помощи банок и горчичников

О том, насколько подобный подход оправдан, решил рассказать российский врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, при кашле не нужно принимать никакие антибиотики. Если это инфекционное заболевание, то они сделают лишь хуже — не только не помогут, но и вызовут устойчивость к подобным средствам.

При этом специалист также уточнил, что вовсе необязательно делать КТ, если у вас долго не проходит кашель. Процедура необходима лишь очень узкому кругу потенциальных пациентов.

Если вы хронический курильщик, если курите больше 15 лет, и вы кашляете и кашляете, особенно если изменился характер кашля, он стал чаще и появляются прожилки крови, и вообще что-то изменилось, то в таком случае курильщику надо делать КТ лёгких.

Александр Мясников

Что же до банок и горчичников, то их врач назвал бесполезными в случае, если причиной кашля является повышенная кислотность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Lenta.ru