Стоит ли покупать PS VR2 для подключения к виртуальной реальности через ПК

Стоит ли покупать PS VR2 для подключения к виртуальной реальности через ПКОтвет вас вряд ли обрадует
По словам разработчика, написавшего драйвера совместимости оригинальной PS VR с ПК, грядущая гарнитура PS VR 2 может быть непригодна для использования с компьютерами.
Фото: Road to VR
По словам девелопера под ником iVRy Driver, речь идёт не только о несовместимости на запуске, но также и в ближайшем будущем. Связано это с тем, что Sony может зашифровать сигналы, передаваемые по USB, предотвратив тем самым использование своего шлема в связке с ПК.
Но даже этого не произойдет, другие проблемы, такие как отсутствие поддержки SLAM-слежения в Windows и контроллеров, не позволят сразу использовать PS VR 2 на компьютерах.
При самых благоприятных условиях, потребуется несколько лет обратного инжиниринга, чтобы заставить гарнитуру работать на чём-либо, кроме PlayStation 5 — такой прогноз дал разработчик. А это значит, что как минимум до выхода соответствующего драйвера, покупка новой VR-гарнитуры японцев имеет смысл лишь при желании сыграть на PS5.