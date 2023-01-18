Стоит ли покупать PS VR2 для подключения к виртуальной реальности через ПК

По словам девелопера под ником iVRy Driver, речь идёт не только о несовместимости на запуске, но также и в ближайшем будущем. Связано это с тем, что Sony может зашифровать сигналы, передаваемые по USB, предотвратив тем самым использование своего шлема в связке с ПК.

Но даже этого не произойдет, другие проблемы, такие как отсутствие поддержки SLAM-слежения в Windows и контроллеров, не позволят сразу использовать PS VR 2 на компьютерах.

При самых благоприятных условиях, потребуется несколько лет обратного инжиниринга, чтобы заставить гарнитуру работать на чём-либо, кроме PlayStation 5 — такой прогноз дал разработчик. А это значит, что как минимум до выхода соответствующего драйвера, покупка новой VR-гарнитуры японцев имеет смысл лишь при желании сыграть на PS5.