Стоит ли россиянам опасаться вспышки сибирской язвы

По словам специалиста, жителям страны нет необходимости опасаться эпидемии данного заболевания. Он подтвердил, что единичные случаи продолжат фиксироваться, но до уровня эпидемии они явно не доберутся.

Специалист также напомнил о признаках болезни. К ним он отнёс повышенную температуру, озноб, головную боль, сильную слабость и ломящие боли в пояснице. Вместе с тем у пациентов фиксируют кожные проявления, которые начинаются с небольшого красноватого пятна и доходят до крупных язв.

Одной из опасностей сибирской язвы Продеус назвал её быстрое развитие. В связи с этим, если вовремя не начать лечение, состояние пациента может ухудшиться в кратчайшие сроки.