Стоит ли россиянам опасаться вспышки сибирской язвы

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Стоит ли россиянам опасаться вспышки сибирской язвыИ в чём опасность заболевания
Российский врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус высказался о вероятности распространения сибирской язвы в России.
По словам специалиста, жителям страны нет необходимости опасаться эпидемии данного заболевания. Он подтвердил, что единичные случаи продолжат фиксироваться, но до уровня эпидемии они явно не доберутся.
Специалист также напомнил о признаках болезни. К ним он отнёс повышенную температуру, озноб, головную боль, сильную слабость и ломящие боли в пояснице. Вместе с тем у пациентов фиксируют кожные проявления, которые начинаются с небольшого красноватого пятна и доходят до крупных язв.
Одной из опасностей сибирской язвы Продеус назвал её быстрое развитие. В связи с этим, если вовремя не начать лечение, состояние пациента может ухудшиться в кратчайшие сроки.