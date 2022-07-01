Стоит ли ждать скидок на онлайн-распродаже IKEA

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Стоит ли ждать скидок на онлайн-распродаже IKEAИ если да, то когда именно?
Уже 5 июля IKEA проведёт масштабную распродажу, в рамках которой распродаст остатки хранящихся в России товаров. Но стоит ли ожидать каких-либо заметных скидок в этот день?
По мнению Союза потребителей РФ и организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), шведский магазин не предложит россиянам скидок. И этому есть вполне логичное объяснение.
Вряд ли можно ожидать каких-либо скидок, поскольку товары магазинов IKEA традиционно пользуются повышенным спросом. Плюс к этому на рынке искусственно создан ажиотаж.
Олег Павлов
Глава ОПИ
При этом экономист Егор Клопенко настроен более оптимистично. Он считает, что скидки будут, но лишь на заключительном этапе распродаже. Они коснутся тех групп товаров, которые не смогли привлечь внимания покупателей.