Стоит ли ждать скидок на онлайн-распродаже IKEA

И если да, то когда именно?

Уже 5 июля IKEA проведёт масштабную распродажу, в рамках которой распродаст остатки хранящихся в России товаров. Но стоит ли ожидать каких-либо заметных скидок в этот день?