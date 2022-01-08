Стоит ли ждать увеличения числа заболевших COVID-19 из-за праздников

Наука и технологии
Сегодня в 05:11
1 мин.
Стоит ли ждать увеличения числа заболевших COVID-19 из-за праздниковИ почему будет так, а не иначе
Во время новогодних праздников, россияне очень часто ходят друг к другу в гости и посещают общественные мероприятия. Как всё это может сказаться на росте заболеваемости COVID-19 рассказал врач-вирусолог Владислав Жемчугов.
По словам специалиста, увеличение числа заболевших коронавирусом «не ожидается». Связано это в первую очередь с тем, что на улице мороз.
Мороз на улице, люди празднуют, никто не заразится, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу. Я не ожидаю подъёма заболеваемости. Сейчас заболевают те, кто не вакцинирован или давно переболел. Владислав Жемчугов
При этом врач высказал предположение, что пандемия COVID-19 и вовсе закончится в 2022 году.
Напомним, что ранее стало известно о простом способе определить одновременное заражение и гриппом, и коронавирусом. Признаком этого является подъём температуры до 38-39 градусов всего за несколько часов, а также головная боль и ломота в мышцах.
Источник: ТАСС