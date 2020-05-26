Столкновение двух галактик могло привести к возникновению жизни на Земле

Также, помимо этого, образование Солнца и Солнечной системы также могло стать итогом данного столкновения двух галактик - Млечного пути и Стрельца, который был открыт в 1990-х годах на орбите нашей галактики.

Что интересно, немало ученых также считают, что в 10 тыс раз более массивная спиральная структура Млечного пути также могла стать итогом не менее трех известных столкновений со Стрельцом за последние 6 млрд лет.

”Из существующих моделей известно, что Стрелец сталкивался с Млечным путем три раза — сначала около 5-6 млрд лет назад, затем около 2 млрд лет назад и, наконец, 1 млрд лет назад. Когда мы изучили данные Gaia о Млечном пути, то обнаружили три периода повышенного звездообразования, которые достигли пика 5,7 млрд назад, 1,9 млрд лет назад и 1 млрд лет назад. Мы считаем, что столкновение 5,7 млрд лет назад привело к образованию Солнечной системы”, - рассказал ведущий автор исследования Карме Галларт.