Столкнувшиеся с коронавирусом пациенты жалуются на массовое выпадение волос

”Стало ощутимо больше пациентов, которые жалуются на выпадение волос. Такая проблема часто появляется на фоне стресса, которым сопровождается коронавирусная инфекция. Сейчас каждый третий с выпадением. Пациенты жалуются, что волосы выпадают клочьями — в таких случаях речь идет о действительно серьезной проблеме, которая может сильно пугать людей”, - рассказала врач в ходе интервью, данного радиостанции "Говорит Москва".

При этом она также уточнила, что потерянные волосы все же поддаются восстановлению, так как после перенесенной вирусной инфекции фиксируется, как правило, острая диффузная телогеновая алопеция. А это, в свою очередь, вполне себе обратимый процесс.