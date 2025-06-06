Стоматолог назвал последствия установки резцов и наращивания клыков как в TikTok

Стоматолог назвал последствия установки резцов и наращивания клыков как в TikTokПопулярные тренды могут повредить зубы и прикус
Один из трендов — установка длинных декоративных резцов, напоминающих зубы грызунов. Эти накладки обычно крепятся при помощи подручных средств, в том числе клея, не предназначенного для использования в полости рта. Это может обернуться ожогами слизистой, повреждением эмали и даже склеиванием мягких тканей.
Горячий клей может оставить повреждение на языке, дёснах и губах, а суперклей — намертво склеить зубы или мягкие ткани, что потребует хирургического вмешательства. Кроме того, такие аксессуары могут нарушить прикус и вызвать проблемы с жевательной функцией.
Не меньшую угрозу несёт мода на наращивание клыков. Эти зубы играют важную роль при разрыве пищи и обеспечивают правильное движение челюсти. Их изменение нарушает баланс прикуса и может привести к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. При стачивании или заострении клыков открываются дентинные канальцы, что усиливает чувствительность, способствует развитию кариеса и даже разрушению зуба.
Стачивание, заострение граней — клыков ещё опаснее. Так открываются дентинные канальцы, что приводит в легком случае в повышению чувствительности, а более фатально — к кариесу и разрушению зубов.
Отдельной темой стали попытки «ремонта» зубов с помощью акрила для наращивания ногтей. Некоторые мастера используют ногтевой материал, чтобы заменить отколовшуюся часть зуба. Однако акрил не предназначен для контакта с ротовой полостью: он может вызвать воспаление, повредить слизистую и ускорить разрушение тканей.
Иногда люди пытаются решить зубные проблемы психологическими методами, считая их следствием психосоматики. Однако стоматологи напоминают, что зубная боль — это медицинская, а не эмоциональная проблема. Психолог может быть полезен как дополнительная поддержка, но лечение должно оставаться в руках профессионалов.
Таким образом, модные лайфхаки из TikTok не только не решают настоящие проблемы, но и создают новые.