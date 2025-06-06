Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2025, 08:01
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Стоматолог назвал последствия установки резцов и наращивания клыков как в TikTok

Популярные тренды могут повредить зубы и прикус
Мода на визуальное преображение зубов захватывает социальные сети: все чаще пользователи TikTok примеряют на себя длинные пластиковые резцы или наращивают вампирские клыки. Однако такие эксперименты с внешностью могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Залим Кудаев, основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день», рассказал, почему не стоит повторять подобные трюки в домашних условиях.
Стоматолог назвал последствия установки резцов и наращивания клыков как в TikTok
© Enis Yavuz

Один из трендов — установка длинных декоративных резцов, напоминающих зубы грызунов. Эти накладки обычно крепятся при помощи подручных средств, в том числе клея, не предназначенного для использования в полости рта. Это может обернуться ожогами слизистой, повреждением эмали и даже склеиванием мягких тканей.

Горячий клей может оставить повреждение на языке, дёснах и губах, а суперклей — намертво склеить зубы или мягкие ткани, что потребует хирургического вмешательства. Кроме того, такие аксессуары могут нарушить прикус и вызвать проблемы с жевательной функцией.

Залим Кудаев
Основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день»

Не меньшую угрозу несёт мода на наращивание клыков. Эти зубы играют важную роль при разрыве пищи и обеспечивают правильное движение челюсти. Их изменение нарушает баланс прикуса и может привести к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. При стачивании или заострении клыков открываются дентинные канальцы, что усиливает чувствительность, способствует развитию кариеса и даже разрушению зуба.

Стачивание, заострение граней — клыков ещё опаснее. Так открываются дентинные канальцы, что приводит в легком случае в повышению чувствительности, а более фатально — к кариесу и разрушению зубов.

Залим Кудаев
Основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день»

Отдельной темой стали попытки «ремонта» зубов с помощью акрила для наращивания ногтей. Некоторые мастера используют ногтевой материал, чтобы заменить отколовшуюся часть зуба. Однако акрил не предназначен для контакта с ротовой полостью: он может вызвать воспаление, повредить слизистую и ускорить разрушение тканей.

Иногда люди пытаются решить зубные проблемы психологическими методами, считая их следствием психосоматики. Однако стоматологи напоминают, что зубная боль — это медицинская, а не эмоциональная проблема. Психолог может быть полезен как дополнительная поддержка, но лечение должно оставаться в руках профессионалов.

Таким образом, модные лайфхаки из TikTok не только не решают настоящие проблемы, но и создают новые.