Стоматолог назвал последствия установки резцов и наращивания клыков как в TikTok

Отдельной темой стали попытки «ремонта» зубов с помощью акрила для наращивания ногтей. Некоторые мастера используют ногтевой материал, чтобы заменить отколовшуюся часть зуба. Однако акрил не предназначен для контакта с ротовой полостью: он может вызвать воспаление, повредить слизистую и ускорить разрушение тканей.

Иногда люди пытаются решить зубные проблемы психологическими методами, считая их следствием психосоматики. Однако стоматологи напоминают, что зубная боль — это медицинская, а не эмоциональная проблема. Психолог может быть полезен как дополнительная поддержка, но лечение должно оставаться в руках профессионалов.

Таким образом, модные лайфхаки из TikTok не только не решают настоящие проблемы, но и создают новые.