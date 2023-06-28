Стоматолог назвала неожиданную связь прикуса и проблемы с кровоснабжением

Правильный прикус не только важен для здоровья полости рта, но и оказывает влияние на общее состояние организма. Ортодонт Ольга Лебедева из центра «Еврокаппа» поделилась неожиданными последствиями, с которыми сталкиваются люди с неровными зубами.

Одной из основных проблем, которые возникают у людей с неправильным прикусом, являются стоматологические проблемы. Неравномерное распределение жевательных нагрузок приводит к быстрому износу зубной эмали, а сложности с поддержанием гигиены способствуют возникновению кариеса. Быстрое разрушение зубов ведёт к преждевременной потере зубов.

Кроме того, неправильный прикус может нарушить функционирование височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), который отвечает за движения челюстей при жевании, разговоре и других активностях. Это может привести к болям и щелчкам при открытии рта, а также к скрежету зубами, известному как бруксизм.

Не только головные боли, но и нарушения осанки могут беспокоить людей с неправильным прикусом. Асимметрия положения челюстей относительно позвоночника может привести к нестабильности в шейном отделе и вызвать нарушения осанки. Головокружения и снижение интеллектуальных функций могут быть связаны с сдавливанием артерий, которые снабжают кровью головной мозг.

Кроме того, неправильный прикус может затруднять пережёвывание пищи и вызывать проблемы с желудком и кишечником. Он также может приводить к нарушениям дыхания, вплоть до обструктивного апноэ. Психологические проблемы, включая неврозы и депрессию, из-за неприятного внешнего вида, также могут быть связаны с неправильным прикусом.

Неправильный прикус может вызывать преждевременное старение. При асимметричной позиции челюстей мышцы не получают достаточной поддержки со стороны костей, и они начинают «смещаться» вниз вместе с кожей. Это приводит к искажению лица, углублению носогубных складок и обвисанию кожи на щеках.