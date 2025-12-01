Стоматолог объяснил, почему вставные зубы когда-то делали из ртов мёртвых солдат

Человеческие зубы считались идеальной заменой, так как хорошо подходили по форме и цвету.

Источниками для таких протезов служили зубы бедняков, неопознанных умерших и жертв эпидемий. Настоящий бум произошел после битвы при Ватерлоо в 1815 году, где погибли десятки тысяч солдат. Предприимчивые торговцы собирали зубы с поля боя, очищали их и поставляли техникам. В британской прессе даже появилась реклама, призывающая носить во рту «частички павших героев» как акт патриотизма.

Эти протезы, получившие название «ватерлооские зубы», ценились за качество, поскольку молодые солдаты обычно имели здоровые зубы. Однако к середине XIX века эта практика сошла на нет.