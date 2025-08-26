Стоматолог прокомментировал японский препарат для роста новых зубов

Препарат воздействует на генетические механизмы, отвечающие за формирование зубов. Под его действием клетки, которые обычно остаются неактивными, начинают запускать процесс образования новых зубных зачатков. В перспективе это позволит восстановить зубной ряд без необходимости протезирования или имплантации, что избавит пациентов от ряда неудобств.

Однако, несмотря на перспективность метода, технология требует длительных испытаний. На данный момент речь идет о ранней стадии клинических исследований, и пока нет окончательных данных о безопасности и результативности. Возможны побочные эффекты, а также необходимость подбора индивидуальной дозировки для каждого пациента.

Залим Кудаев отмечает, что при положительном исходе лечения стоимость курса может оказаться значительной.