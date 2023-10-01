Стоматолог рассказал, как вегетарианство влияет на здоровье зубов

Вегетарианцы сталкиваются с более высоким риском развития зубного кариеса в сравнении с людьми, употребляющими продукты животного происхождения, сообщил врач-стоматолог Артём Кузнецов. Это связано с тем, что вегетарианцы обычно потребляют больше углеводов, что может способствовать развитию кариеса. Кроме того, избыточное употребление фруктов, богатых кислотами, может привести к эрозии зубной эмали.

Одной из основных проблем у вегетарианцев может стать состояние пародонта — тканей, окружающих зубы. Это связано с тем, что рацион, лишённый мяса, может не обеспечивать достаточной нагрузки на пародонт. Для улучшения ситуации рекомендуется включить в рацион грубую и необработанную растительную пищу, требующую активного пережёвывания.

Кузнецов также подчеркнул, что чрезмерное потребление орехов может увеличить риск износа зубов. Кроме того, вегетарианцы часто сталкиваются с дефицитом важных витаминов и минералов, таких как D и B12, кальций и другие, что может негативно сказываться на здоровье зубов и рта и увеличивать риск потери зубов. Также отсутствие животных продуктов в рационе может привести к истончению слизистой оболочки гайморовых пазух, что может повлиять на реабилитацию после хирургических вмешательств.