Стоматологи предупреждают: мягкая еда состаривает черты лица

Важно подчеркнуть, что рекомендации не относятся к случаям, когда твёрдая пища противопоказана по медицинским причинам, например, при заболеваниях суставов челюсти или пародонтите. Баланс в питании и забота о стоматологическом здоровье помогают сохранить молодость лица.

