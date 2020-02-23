Сторонник теории плоской Земли разбился, пытаясь доказать свою правоту

Несчастный случай произошел недалеко от Барстоу, штат Калифорния. Сообщается, что падение Хьюза было обусловлено некорректной работой посадочного парашюта самодельного летательного аппарата. Так, данный механизм автоматически отделился без астронавта. Известно, что самодельная ракета была разработана сторонником теории плоской Земли для совершения полетов с целью доказательства своей правоты. Журналист Джастин Чепман на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал видео, демонстрирующее, возможно, последние моменты жизни Хьюза.