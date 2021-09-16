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Сторонники Навального опубликовали список кандидатов «Умного голосования» на сайте с кодом для программистов

Пользователи интернета теперь опасаются его публикации на Pornhub
Роскомнадзор ночью блокировал два сервиса, где были опубликованы рекомендации «Умного голосования». Теперь под угрозой GitHub.
Сторонники Навального опубликовали список кандидатов «Умного голосования» на сайте с кодом для программистов

В ночь с 15 на 16 сентября ИТ-специалисты сообщили о блокировке «Google Документов» на сетях «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota. Кроме того, позже блокировке подвергся сервис для публикаций telegra.ph от разработчиков Telegram. Причиной стала публикация списка рекомендаций кандидатов на выборах в Госдуму, предложенных сервисом «Умное голосование».

Сегодня, 16 сентября, после окончания блокировки «Google Документов» и telegra.ph стало известно также о публикации этого списка на принадлежащем Microsoft сервисе для программистов GitHub. На момент публикации сервис пока не заблокирован, однако в сети появились многочисленные шутки о том, что сегодня или завтра у программистов будет выходной.

Пользователи Twitter начали предлагать варианты, где еще его можно опубликовать. В частности, попросили также выложить список на Figma (и освободить дизайнеров от работы), а вот на Pornhub — не выкладывать. Видимо, чтобы найти себе занятие в образовавшийся выходной.