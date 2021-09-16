Сторонники Навального опубликовали список кандидатов «Умного голосования» на сайте с кодом для программистов

Сторонники Навального опубликовали список кандидатов «Умного голосования» на сайте с кодом для программистовПользователи интернета теперь опасаются его публикации на Pornhub
В ночь с 15 на 16 сентября ИТ-специалисты сообщили о блокировке «Google Документов» на сетях «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota. Кроме того, позже блокировке подвергся сервис для публикаций telegra.ph от разработчиков Telegram. Причиной стала публикация списка рекомендаций кандидатов на выборах в Госдуму, предложенных сервисом «Умное голосование».
Сегодня, 16 сентября, после окончания блокировки «Google Документов» и telegra.ph стало известно также о публикации этого списка на принадлежащем Microsoft сервисе для программистов GitHub. На момент публикации сервис пока не заблокирован, однако в сети появились многочисленные шутки о том, что сегодня или завтра у программистов будет выходной.
Извините, уважаемые программисты, но это список рекомендаций Умного голосования на выборах в Госдуму на гитхабе.https://t.co/D7QxWfAdtD pic.twitter.com/ddzjAHjHdR— ФБК (@fbkinfo) September 15, 2021
Пользователи Twitter начали предлагать варианты, где еще его можно опубликовать. В частности, попросили также выложить список на Figma (и освободить дизайнеров от работы), а вот на Pornhub — не выкладывать. Видимо, чтобы найти себе занятие в образовавшийся выходной.