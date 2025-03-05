Наука и технологии
Опубликовано 05 марта 2025, 06:00
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Сторонники теории заговора обвинили главу *Meta Марка Цукерберга в пожарах

Якобы замешано лазерное оружие
В США набирает обороты стихийная кампания по обвинению главы *Meta Марка Цукерберга в причастности к пожарам в Миртл-Бич, штат Южная Каролина. Известно о 175 лесных пожарах, из-за которых части населения пришлось эвакуироваться.
Сторонники теории заговора обвинили главу *Meta Марка Цукерберга в пожарах

© Ferra.ru

Пожары являются масштабными и, как заявили власти, связаны с сухими и ветреными условиями, при которых трудно справиться с огнём. Тем не менее, в социальных сетях распространяются теории заговора, утверждающие, что пожары были устроены влиятельными технологическими фигурами, чтобы превратить Миртл-Бич в «умный город». В частности, много слухов касается Цукерберга.

Его обвиняют в том, что пожары он организует с помощью некоего лазерного оружия, причём для космических целей.

Активист Джон Сабал, который причастен к слухам, утверждает, что пожары были вызваны оружием направленной энергии. В полиции уже заинтересовались его заявлениями, так как выдвигается версия, что пожары действительно могут быть подстроены.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.