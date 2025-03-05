Пожары являются масштабными и, как заявили власти, связаны с сухими и ветреными условиями, при которых трудно справиться с огнём. Тем не менее, в социальных сетях распространяются теории заговора, утверждающие, что пожары были устроены влиятельными технологическими фигурами, чтобы превратить Миртл-Бич в «умный город». В частности, много слухов касается Цукерберга.

Его обвиняют в том, что пожары он организует с помощью некоего лазерного оружия, причём для космических целей.

Активист Джон Сабал, который причастен к слухам, утверждает, что пожары были вызваны оружием направленной энергии. В полиции уже заинтересовались его заявлениями, так как выдвигается версия, что пожары действительно могут быть подстроены.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.