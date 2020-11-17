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Сторонняя компания продолжит выпускать сменные панели для PlayStation 5 несмотря на запреты Sony
Правда, она все же попытается договориться с японским техногигантом
Чуть ранее, в октябре 2020 года, Sony запретила сторонним компаниям выпускать боковые сменные панели для PlayStation 5. Больше всего досталось PlateStation 5, которая даже была вынуждена переименоваться в CustomizeMyPlates.com, чтобы избежать проблем в суде. Но, как оказалось, последняя все равно намерена продолжить выпуск сменных панелей для новейших консолей, несмотря на запреты компании-производителя.
Судя по всему, юридическую лазейку Customize My Plates нашла в краудфандинге — именно через сбор народных средств компания намерена выпускать сменные панели для консоли нового поколения от Sony, сообщает Video Games Chronicle. При этом компания все еще не рассказала, сумела ли она уладить ранее возникший спор с японской компанией — известно лишь, что этот момент Customize My Plates игнорировать не намерена.
Напомним, что PlayStation 5 уже поступила в продажу в некоторых странах мира. До России новая консоль доберется лишь 19 ноября 2020 года. На выбор покупателей будет представлено сразу две версии устройства: с оптическим приводом за 46,990 рублей и без него за 37,990 рублей.