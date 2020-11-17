Сторонняя компания продолжит выпускать сменные панели для PlayStation 5 несмотря на запреты Sony

Судя по всему, юридическую лазейку Customize My Plates нашла в краудфандинге — именно через сбор народных средств компания намерена выпускать сменные панели для консоли нового поколения от Sony, сообщает Video Games Chronicle. При этом компания все еще не рассказала, сумела ли она уладить ранее возникший спор с японской компанией — известно лишь, что этот момент Customize My Plates игнорировать не намерена.