Страховой полис впервые в истории продали за цифровой рубль

Эта транзакция стала частью пилотного проекта, направленного на тестирование новой формы национальной валюты. Оплата прошла максимально просто и быстро. Клиент выбрал нужный страховой продукт, получил QR-код и через своё банковское приложение провёл операцию.

Специалисты подчёркивают, что процесс занимает считанные секунды. Кроме того, Ингосстрах опробовал различные финансовые операции с использованием цифрового рубля, включая открытие и закрытие счетов, переводы и даже возврат товара.

Интересно, что Ингосстрах расширил географию тестирования, подключив офисы по всей России. Теперь клиенты могут оплачивать страховые полисы в цифровых рублях независимо от своего местоположения.