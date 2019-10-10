Наука и технологии
Сегодня 19:45
Страна-член НАТО отказалась размещать на своей территории систему ПРО
Говорит, не хочет ссориться с Россией
Стало известно о том, что власти Норвегии приняли решение отказаться от интеграции своей обороны в систему ПРО от НАТО — по словам представителей страны, это связано с общим повышением затрат на военные нужды.
По мнению руководства Норвегии, в случае принятия участия в создании противоракетного щита НАТО, страна может столкнуться с серьезными внешнеполитическими осложнениями. В числе прочих примеров было приведено повышение градуса напряженности в отношениях между Россией и Норвегией.
”Благодаря более глубокому анализу политической линии в сфере безопасности правительство приняло решение о том, что Норвегия не будет рассматривать возможность приобретения оборудования более высокого уровня или ракет-перехватчиков, которые могут стать частью системы противоракетной обороны НАТО”, — говорится в официальном заявлении правительства Норвегии.
Самое читаемое