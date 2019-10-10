Страна-член НАТО отказалась размещать на своей территории систему ПРО

По мнению руководства Норвегии, в случае принятия участия в создании противоракетного щита НАТО, страна может столкнуться с серьезными внешнеполитическими осложнениями. В числе прочих примеров было приведено повышение градуса напряженности в отношениях между Россией и Норвегией.

”Благодаря более глубокому анализу политической линии в сфере безопасности правительство приняло решение о том, что Норвегия не будет рассматривать возможность приобретения оборудования более высокого уровня или ракет-перехватчиков, которые могут стать частью системы противоракетной обороны НАТО”, — говорится в официальном заявлении правительства Норвегии.