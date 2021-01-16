Страницы Трампа в Facebook и Instagram восстановили

Что интересно, еще в начале года глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что доступа к социальной сети у Дональда Трампа не будет вплоть до окончания его президентского срока. Информация о том, что повлияло на решение Facebook разморозить раньше времени аккаунт Трампа - не уточняется.

Напомним, что помимо Facebook и Instagram, профиль Дональда Трампа заблокировали на YouTube и Twitter. Кроме того, его сторонникам ограничили возможность бронировать жилье в популярном сервисе Airbnb, а в приложении для знакомств Bumble заморозили опцию поиска партнеров по политическим взглядами.