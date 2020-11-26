Страницы умерших людей "ВКонтакте" начали отмечать

Таким образом пользователи смогут определять, что страница принадлежит умершему человеку. Эта информация указывается вместо даты и времени последнего визита пользователя в социальную сеть. Для того, чтобы на странице умершего пользователя появилась надпись “Страница умершего человека” его родственники должны обратиться в службу поддержки, поделившись фотографией свидетельства о смерти.

Родственники могут самостоятельно принять решение: удалить страницу или сохранить ее в качестве памяти. При выборе второго варианта на странице появляется соответствующая надпись. Кроме того, страница автоматически становится закрытой от посторонних пользователей. Помимо прочего меняется ее логин, а номер и электронная почта отвязываются.