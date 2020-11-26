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Страницы умерших людей "ВКонтакте" начали отмечать
Решение об удалении или сохранении страницы умершего пользователя принимают родственники
Социальная сеть “ВКонтакте” выпустила очередное нововведение. Благодаря ему можно добавить специальную отметку на странице умершего пользователя.
Таким образом пользователи смогут определять, что страница принадлежит умершему человеку. Эта информация указывается вместо даты и времени последнего визита пользователя в социальную сеть. Для того, чтобы на странице умершего пользователя появилась надпись “Страница умершего человека” его родственники должны обратиться в службу поддержки, поделившись фотографией свидетельства о смерти.
Родственники могут самостоятельно принять решение: удалить страницу или сохранить ее в качестве памяти. При выборе второго варианта на странице появляется соответствующая надпись. Кроме того, страница автоматически становится закрытой от посторонних пользователей. Помимо прочего меняется ее логин, а номер и электронная почта отвязываются.