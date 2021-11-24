Страны Европы совместно создадут истребитель шестого поколения

Первая инициирована Великобританией, к которой недавно присоединилась и Италия; вторую разрабатывают Германия, Испания и Франция. По мнению главнокомандующего ВВС Италии Луки Горетти, обе программы будут рано или поздно объединены в одну целостную стратегию развития самолётов шестого поколения. По его словам, Италия присоединилась к британской программе, потому что увидела для себя перспективы именно в этом направлении.

Tempest представляет собой концепцию одноимённого истребителя, FCAS — истребителя под названием New Generation Fighter. Обе программы предполагают разработку пилотируемых или опционально пилотируемых истребителей, новейшие наборы сенсоров, принципиально новые авиационные вооружения и вспомогательные беспилотники. Оба истребителя должны быть малозаметными. Новые самолёты должны заменить истребители четвёртого поколения Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon. Это может произойти в 2040 годах.

Поскольку обе программы находятся в начале развития, они, по мнению Горетти, скорее всего, будут объединены. «Но естественно, что эти две реальности сольются в одну, ведь вложение огромных финансовых ресурсов в две эквивалентные программы немыслимо», — предположил главком итальянских ВВС.