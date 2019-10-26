Страны НАТО начали объединяться для проведения спецопераций

“Под руководством Венгрии эта многонациональная команда повысит способность этих четырех стран эффективно использовать свои спецподразделения”, - указано в сообщении, опубликованном на сайте Североатлантического союза.

Предполагается, что R-SOCC частично вступит в силу в январе 2021 года, тогда как в декабре 2024 года он начнет функционировать полностью. Командование не ограничивает страны в использовании своих собственных ресурсов отдельно, параллельно получая выгоду от интегрированной структуры R-SOCC после ее активации.

”Поскольку специальные оперативные силы представляют собой весьма универсальный инструмент в современном конфликте, эта церемония подписания является важным шагом на пути к укреплению специальных сил в регионе и расширению сотрудничества и взаимодействия в Североатлантическом союзе.”, - поделился Мирча Джоанна, который является заместителем генерального секретаря НАТО