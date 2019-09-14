Страны объединяются против криптовалюты Facebook

Франция и Германия достигли согласия по блокировке криптоваляюты Libra, которую запускает социальная сеть Facebook. Об этом сообщил французский министр финансов.

В совместном заявлении правительства двух стран заверили: «ни одно частное лицо не может претендовать на денежную власть, которая присуща суверенитету государств».

Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр (Bruno Le Maire) подчеркнул, что операции с новой криптовалютой Facebook нельзя разрешать в Европе, пока есть опасения по поводу суверенитета и постоянных финансовых рисков.

Напомним, проект криптовалюты Libra продвигается Facebook. Его уже поддержали Visa, PayPal, Uber, Booking.com и французская Iliad. Курс Libra должен быть фиксированным, а обеспечением займётся фонд Libra Networks в Женеве. Криптовалюта тестируется с 18 июня 2019 года.