Страны ООН будут использовать китайские алгоритмы распознавания лиц в городах

Сообщается, что такие китайские компании, как ZTE, Dahua и China Telecom планируют внедрить собственные стандарты для идентификации лиц в Международный союз электросвязи ООН, который ответственен за масштабные технические стандарты в телекоммуникационной отрасли. Так, разработанные китайцами стандарты могут быть эксплуатированы полицией, руководством для управления сотрудниками и для поиска конкретных людей на улице.

Многие опасаются происходящего, поскольку разработанные технические стандарты будут приняты и развивающимися странами, в числе которых африканские, которые обделены необходимыми ресурсами для разработки собственных стандартов. Так, Китай сможет полностью завладеть данной сферой распознавания лиц.