Наука и технологии
Сегодня 15:26
Страны ООН будут использовать китайские алгоритмы распознавания лиц в городах
Китай может получить контроль над рынком идентификации лиц
Системы распознавания лиц стремительно распространяются, несмотря на все опасения общественности, связанные с использованием правительства стран данной технологии для слежки за людьми. Сейчас же эти опасения как никогда актуальны, поскольку журналисты ряда СМИ сообщили о том, что технологические компании Китая начали влиять на разработку международных стандартов в сфере идентификации лиц.
Сообщается, что такие китайские компании, как ZTE, Dahua и China Telecom планируют внедрить собственные стандарты для идентификации лиц в Международный союз электросвязи ООН, который ответственен за масштабные технические стандарты в телекоммуникационной отрасли. Так, разработанные китайцами стандарты могут быть эксплуатированы полицией, руководством для управления сотрудниками и для поиска конкретных людей на улице.
Многие опасаются происходящего, поскольку разработанные технические стандарты будут приняты и развивающимися странами, в числе которых африканские, которые обделены необходимыми ресурсами для разработки собственных стандартов. Так, Китай сможет полностью завладеть данной сферой распознавания лиц.