Стрельбу и захват населённого пункта на российских «пляжных внедорожниках» показали на видео

Свою историю техника класса «багги» ведёт с 1950-х гг. Прообразом таких автомобилей стал Volkswagen Käfer (Жук или «bug» в переводе на английский язык) с демонтированными дверями и крыльями и доработками для бездорожья. Такие автомобили использовались для автоспорта или в роли прогулочной техники для перемещения по пляжу.

Военные багги продолжительное время были непопулярным видом техники из-за слабой брони, но к 2021 году их популярность снова начала расти, потому что я новыми типами вооружений лёгкие, проходимые и быстрые машины стали снова актуальными.

Багги серии «Сармат» сконструировало московское опытно-конструкторское бюро «Техника». Первая модель «Сармата» была отправлена на доработку с учётом пожеланий военнослужащих, в результате чего появился актуальный «Сармат-2». Также существует и модификация «Сармат-3», которая отличается усиленной бронёй.

Багги «Сармат-2» создан для перевозки троих военнослужащих, оснащён полным приводом, весит 2100 кг и способен перевозить до 600 кг. Штатное оружие такого внедорожника включает в себя пулемёт «Корд» калибра 12,7 мм, либо автоматический гранатомёт АГС-17 «Пламя».

Конструктивно автомобиль представляет собой глубоко доработанную под военные стандарты «Ниву» — «Сармат-2» получил такой же двигатель, как у «Нивы» ВАЗ-2123 (105 л.с.), а также подвеску на мостах и пружинах. Трансмиссия включает в себя как межосевые, так и межколёсные блокировки.