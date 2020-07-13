Стрельбу российский штурмовиков Су-25СМ3 показали на видео
На опубликованном видео можно увидеть процесс отработки пилотами ракетных ударов, осуществляемых по условной стороне противника. Помимо стрельбы на кадрах также демонстрируются групповые полеты штурмовиков.
Отметим, что Су-25 представляет из себя бронированный дозвуковой штурмовик, который создан для оказания круглосуточной поддержки войск над полем боя в условиях прямой видимости противника и ликвидирования его объектов. Стоит также обратить внимание на способность штурмовика выносить до 32 видов различного вооружения, в числе которых и неуправляемые авиабомбы и ракеты.
Су-25СМ3 же, в свою очередь, является самой современной на данный момент версией штурмовика. Данную модель оснастили новыми системами радиоэлектронной борьбы, вооружением, а также навигационным комплексом.