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Стремительное похудение признали опасным для жизни
При большом весе в месяц можно потерять максимум 15 кг
Российский врач-диетолог Елена Астахова признала стремительное похудение опасным для жизни. Так, по словам специалиста, во время быстрого сброса веса отслеживается выброс токсинов в кровь, что приводит к интоксикации организма собственным жиром.
”Сбросить за два месяца 200 килограммов — это ужасно! От такого действительно можно погибнуть. Когда большой вес, в месяц можно терять максимум 10-15 килограммов”, — поделилась врач. Также Астахова сообщила, что процесс вывода токсинов в жировую ткань происходит в случае, если печень не справляется.
Врач напомнила, что экстренные ограничения питания могут негативно сказаться на здоровье. Так, по словам Астаховой, полезнее всего постепенно переходить на сбалансированное питание. Для этого, к слову, нужно постепенно уменьшать порции. Если в рационе питания оптимальное количество продуктов, от которых снижается и растет вес - снижение веса происходит без вреда для здоровья.