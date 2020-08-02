Стремительное похудение признали опасным для жизни

”Сбросить за два месяца 200 килограммов — это ужасно! От такого действительно можно погибнуть. Когда большой вес, в месяц можно терять максимум 10-15 килограммов”, — поделилась врач. Также Астахова сообщила, что процесс вывода токсинов в жировую ткань происходит в случае, если печень не справляется.

Врач напомнила, что экстренные ограничения питания могут негативно сказаться на здоровье. Так, по словам Астаховой, полезнее всего постепенно переходить на сбалансированное питание. Для этого, к слову, нужно постепенно уменьшать порции. Если в рационе питания оптимальное количество продуктов, от которых снижается и растет вес - снижение веса происходит без вреда для здоровья.