Стресс может усугубить болезнь сердца

В ходе исследования учеными из Йельского университета было изучено влияние стресса и гнева на диастолическую функцию. Отметим, что под данной функцией понимается способность сердца расслаблять и восполнять запасы энергии между мышечными сокращениями. Кроме того, она позволяет прогнозировать вероятность смерти.

По результатам исследования, участники, которые отмечали гнев за неделю до исследования, имели худшие показатели диастолического давления в состоянии покоя. Более того, у большинства пациентов были выявлены изменения диастолической функции, обусловленные стрессом.

”У нас есть доказательства того, что пациенты, которые испытывают хронически повышенный уровень стресса, переживают более обременительное течение болезни с ухудшением качества жизни и повышенным риском неблагоприятных событий” - отметил ведущий автор исследования Кристи Харрис.