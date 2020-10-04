Стресс назвали частой причиной возникновения рака

Об этом врач рассказал 5-tv.ru. ”Хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы”, - отметил Мяснянкин.

В то же время, ослабление иммунной системы заметно увеличивает вероятность возникновения рака. Однако врач порекомендовал не пытаться бороться со стрессом путем курения, употребления спиртных напитков и чрезмерным употреблением еды. Это, как отметил специалист, лишь усугубит ситуацию.

Снизить вероятность развития рака, в свою очередь, можно благодаря правильному питанию. Кроме того, помочь в этом может и регулярная физическая активность и оптимистичный настрой. Также положительное влияние оказывает интересное хобби.