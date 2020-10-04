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Стресс назвали частой причиной возникновения рака
Врач перечислил способы снизить риски развития онкологии
Врач-онколог Михаил Мяснянкин назвал стресс частой причиной возникновения рака. По его словам, чаще всего онкологические болезни могут появляться у тех, кто часто сталкивается со стрессом.
Об этом врач рассказал 5-tv.ru. ”Хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы”, - отметил Мяснянкин.
В то же время, ослабление иммунной системы заметно увеличивает вероятность возникновения рака. Однако врач порекомендовал не пытаться бороться со стрессом путем курения, употребления спиртных напитков и чрезмерным употреблением еды. Это, как отметил специалист, лишь усугубит ситуацию.
Снизить вероятность развития рака, в свою очередь, можно благодаря правильному питанию. Кроме того, помочь в этом может и регулярная физическая активность и оптимистичный настрой. Также положительное влияние оказывает интересное хобби.