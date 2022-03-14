Стресс оказался полезным в определённых условиях

Оказалось, что стресс далеко не всегда плох. Так, подобное состояние является вполне естественной и даже полезной реакцией организма человека на опасность. Это, в свою очередь, приводит к тому, что стресс помогает лучше фокусировать внимание, если нужно решить какую-то сложную задачу.

Но в то же время важно понимать, что долгое нахождение в состоянии стресса вредит. Экспериментально доказано, что испытывающие постоянный стресс люди гораздо чаще делают глупые ошибки в тех же самых заданиях, чем спокойные люди.

При этом учёные отметили, что алкоголь никак не помогает бороться со стрессом. Он лишь может временно снять напряжение, но организм очень быстро привыкает к такому способу, в результате чего он перестаёт действовать. В то же время хроническое употребление алкоголя повышает тревожность и ухудшает здоровье.