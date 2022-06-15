Стресс оказался причиной ускоренного старения иммунитета

Группа учёных из Университета Южной Каролины в США провели исследование, которое показало, что стресс ускоряет старение иммунной системы. А это, в свою очередь, потенциально увеличивает риск развития таких заболеваний как рак и болезни сердца.

Более того, постаревший иммунитет хуже справляется с вирусными инфекциями — организм куда тяжелее переносит заражение ими.

Научная работа вобрала в себя данные 5744 взрослых людей старше 50 лет. По итогу те, кто демонстрировал более высокие показатели стресса, имели более старый иммунный профиль с высоким процентом изношенных лейкоцитов.

Отметим, что такие несложные действия, как улучшение режима питания и физических упражнений способны компенсировать иммунное старение, связанное со стрессом.