Стресс оказался причиной ускоренного старения иммунитета

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Стресс оказался причиной ускоренного старения иммунитетаНо даже постаревший иммунитет можно компенсировать
Очень часто по тем или иным причинам сталкиваетесь со стрессом? Как оказалось, это может крайне негативно сказаться на вашем иммунитете.
Группа учёных из Университета Южной Каролины в США провели исследование, которое показало, что стресс ускоряет старение иммунной системы. А это, в свою очередь, потенциально увеличивает риск развития таких заболеваний как рак и болезни сердца.
Более того, постаревший иммунитет хуже справляется с вирусными инфекциями — организм куда тяжелее переносит заражение ими.
Научная работа вобрала в себя данные 5744 взрослых людей старше 50 лет. По итогу те, кто демонстрировал более высокие показатели стресса, имели более старый иммунный профиль с высоким процентом изношенных лейкоцитов.
Отметим, что такие несложные действия, как улучшение режима питания и физических упражнений способны компенсировать иммунное старение, связанное со стрессом.
Автор:Булат КармакТеги: