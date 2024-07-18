Стресс увеличивает риск тромбоза глубоких вен, показало исследование

Исследование основано на данных крупного клинического биобанка, включающего более 100 000 участников. Оно показало, что наличие тревожных расстройств и/или депрессии значительно увеличивает риск развития тромбоза глубоких вен (ТГВ). Более того, тревожность и депрессия могут усиливать риск ТГВ через активацию стресс-связанных путей.

Учёные обнаружили, что повышенная нейронная активность, воспаление и нарушение функции автономной нервной системы играют ключевую роль в этом процессе. Результаты подчеркивают важность учета психических расстройств как независимого фактора риска ТГВ и призывают к дальнейшему изучению, могут ли поведенческие и фармакологические стратегии лечения тревожности и депрессии снизить этот риск.

Будущие исследования могут сосредоточиться на влиянии уменьшения стресс-ассоциированной нейронной активности (СНА) на риск ТГВ и его повторения, проверяя эффективность интервенций, таких как физические упражнения и техники снижения стресса.