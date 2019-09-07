Стриминговые сервисы доминируют по прибыли в музыкальной индустрии

Американская ассоциация звукозаписывающих компаний отчиталась по первой половине 2019 года. В целом доходы выросли на 18% до 5,4 миллиардов долларов.

Как оказалось, львиная доля дохода пришлась на стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music. Такие сервисы принесли 80% дохода в музыкальной индустрии.

Сами исполнители в таких сервисах получают совсем небольшую долю дохода. Например, Spotify выплачивает держателю авторских прав примерно от 39 до 55 копеек на каждый стрим. И эти отчисления обычно делятся между звукозаписывающей компанией, продюсером, автором и исполнителем.

На долю цифровых загрузок и физические носители пришлось по 9% дохода всей индустрии. Оставшиеся 2% приходятся на лицензии на синхронизацию.