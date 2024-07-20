Наука и технологии
Опубликовано 20 июля 2024, 20:15
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Стриминговый сервис Twitch восстановил аккаунт Дональда Трампа

После его выдвижения кандидатом в президенты
Стриминговый сервис Twitch, принадлежащий техногиганту Amazon, объявил о восстановлении аккаунта Дональда Трампа.
Стриминговый сервис Twitch восстановил аккаунт Дональда Трампа
© Shaleah Craighead / Wikimedia Commons

В компании это объяснили тем, что Трамп официально выдвинут Республиканской партией в качестве кандидата в президенты США, а слышать необходимо всех кандидатов, «когда это возможно». Поэтому с аккаунта Трампа сервис снял трёхлетнюю блокировку.

Учётная запись Трампа в Twitch была отключена 6 января в Капитолии США в 2021 году из-за «текущих чрезвычайных обстоятельств и подстрекательской риторики президента». Через две недели аккаунт Трампа был заблокирован.

«Мы восстановили канал бывшего президента Трампа на Twitch. Мы считаем, что полезно слышать кандидатов в президенты напрямую, когда это возможно. Трамп теперь является официальным кандидатом от республиканцев на пост президента США», — подтвердил информацию представитель Twitch.

Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
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