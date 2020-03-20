Стриптизерши нашли способ продолжить выступления вопреки запретам из-за коронавируса

По планам, новый способ начнут применять уже завтра, 21 марта. Стриптизерши будут выступать, избегая каких-либо контактов с клиентами — для этого они устроят танцы для водителей автомобилей. Цена возможности насладиться стриптизом в условиях правительственного запрета была оценена в 100 долларов или чуть более 7,9 тыс рублей. Но важно понимать, что организаторы все равно будет соблюдать рекомендованную властями дистанцию в 2 метра между людьми.

”У нас есть около 76 литров антисептического геля, мы сделаем классное шоу”, — рассказал директор клуба Райан Карлсон.