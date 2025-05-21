Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2025, 21:35
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Структура вирусного белка поможет научиться управлять нейронами

Учёные МФТИ нашли белок, который меняет свои свойства под действием света
Биологи изучили особые белки, которые реагируют на свет
Структура вирусного белка поможет научиться управлять нейронами
© FlyD

Молекулярные биологи из России, Германии и Франции впервые изучили структуру белка OLPVR1, вырабатываемого вирусами, поражающими водоросли в Антарктиде. Этот белок уникален тем, что под воздействием света он меняет форму и начинает взаимодействовать с ионами кальция. Учёные уверены, что эти данные помогут разработать новые методы управления нейронами с помощью света, сообщили в Центре научной коммуникации МФТИ.

Белки-родопсины, к которым относится OLPVR1, способны улавливать световые частицы и менять форму, что делает их полезными для управления работой клеток мозга. Для изучения структуры белка учёные использовали специальные методики. Сначала кристаллы OLPVR1 охлаждали до минус 173 градусов, а затем нагревали до комнатной температуры, чтобы зафиксировать изменения. Эти молекулы «сфотографировали» с помощью рентгеновского излучения на синхротроне ESRF, получив уникальные данные с атомным разрешением.

Исследования позволили не только понять, как работает белок, но и создать его улучшенную версию, которая втрое активнее пропускает ионы в открытом состоянии. Такие модификации могут стать основой для разработки новых инструментов в оптогенетике, технологии, которая позволяет управлять нейронами с помощью света. Учёные уверены, что их открытие расширит возможности применения родопсинов в медицине и биологии.