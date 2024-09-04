Студенческие билеты и зачётки появились на «Госуслугах»

Теперь студенты могут легко получить доступ к своим основным документам через приложение и портал Госуслуг. С электронными студенческими билетами и зачётками, которые всегда под рукой, забыть или потерять их стало невозможно. Чтобы предъявить студенческий, достаточно показать QR-код на экране смартфона.

На данный момент более 640 тысяч студентов из 76 вузов могут использовать новый сервис. Ещё более 90 учебных заведений планируют подключиться к этой возможности до конца года. В результате каждый четвёртый студент, аспирант или ординатор в стране сможет пользоваться электронными документами.

Электронный студенческий билет можно использовать в различных ситуациях. Например, он пригодится для покупки проездных со скидкой, которая автоматически применяется при онлайн-оформлении через Госуслуги. Также студенты могут воспользоваться им для бесплатного или льготного посещения музеев, спектаклей и концертов, прохода на территорию учебного заведения и отслеживания успеваемости.

Чтобы загрузить документы, нужно перейти в раздел «Образование» на Госуслугах. После этого студенческий билет появится в приложении в виде QR-кода, который можно отсканировать для подтверждения права на скидку или доступа в университет. Если данные не отображаются, стоит обратиться в свой вуз. Важно помнить, что электронные документы действуют наравне с бумажными, и студенты могут использовать их по своему усмотрению.