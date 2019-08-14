Студенческие билеты разрешат предъявлять с экрана телефона

Компания Apple объявила о расширении функции бесконтактных студенческих билетов для ещё 100 тысяч студентов. Поддержка дополнительных 12 учебных заведений появится в iPhone и Apple Watch к началу учебного года.

В приложении Wallet можно будет добавлять студенческие билеты университетов Клемсона, Джорджтауна, Теннесси, Кентукки, Сан-Франциско и Вермонта, государственных университетов Арканзаса, Южной Дакоты, Норфолка и Северной Алабамы, а также колледжа Луисбург и университета Чован.

После добавления удостоверения учащегося в программу Wallet, студенты могут использовать iPhone или Apple Watch для доступа в общежитие, библиотеку и на университетские мероприятия, а также для оплаты питания и услуг прачечных на территории студенческого городка.