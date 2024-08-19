Наука и технологии
Опубликовано 19 августа 2024, 22:23
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Студент МАИ разработал концепт двигателя на космической пыли

Проект позволит отказаться от сгораемого топлива
Российский студент придумал, как построить двигатель для космических кораблей на возобновляемом топливе
Студент МАИ разработал концепт двигателя на космической пыли
© nader saremi

Студент института «Аэрокосмический», МАИ Тамирлан Нагоев предложил революционную идею для космических полётов — электроракетный двигатель, работающий на альтернативном топливе. Он планирует использовать пылеобразный базальтовый материал, собранный с астероидов и Луны, в качестве топлива. По словам Нагоева, такое решение поможет сделать полёты в космос более длительными и эффективными.

Двигатель, разработанный Нагоевым, работает следующим образом: пыль из космического грунта собирается в грузовой отсек аппарата с помощью электромагнитного транспортёра. Затем она переходит в камеру испарения, где при температуре до 1300 ℃ превращается в облако частиц. Эти частицы ускоряются в электростатическом поле, создавая реактивную тягу, которая будет продвигать космический аппарат.

На данный момент студент создал две версии двигателя и уже получил патент на своё изобретение. Его концепция была признана лучшей на конкурсе «Юные техники и изобретатели», организованном Государственной Думой, где он получил гран-при за инновационный проект.