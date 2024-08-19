Студент МАИ разработал концепт двигателя на космической пыли

Студент института «Аэрокосмический», МАИ Тамирлан Нагоев предложил революционную идею для космических полётов — электроракетный двигатель, работающий на альтернативном топливе. Он планирует использовать пылеобразный базальтовый материал, собранный с астероидов и Луны, в качестве топлива. По словам Нагоева, такое решение поможет сделать полёты в космос более длительными и эффективными.

Двигатель, разработанный Нагоевым, работает следующим образом: пыль из космического грунта собирается в грузовой отсек аппарата с помощью электромагнитного транспортёра. Затем она переходит в камеру испарения, где при температуре до 1300 ℃ превращается в облако частиц. Эти частицы ускоряются в электростатическом поле, создавая реактивную тягу, которая будет продвигать космический аппарат.

На данный момент студент создал две версии двигателя и уже получил патент на своё изобретение. Его концепция была признана лучшей на конкурсе «Юные техники и изобретатели», организованном Государственной Думой, где он получил гран-при за инновационный проект.