Студент расшифровал слово в древнем свитке с помощью ИИ и видеокарты NVIDIA

Это открытие принесло ему приз в размере $40 000.

Геркуланум, погребенный под пеплом в результате извержения Везувия, известен своими свитками, которые долгое время оставались загадкой для исследователей из-за трудностей с их расшифровкой.

Традиционно для чтения древних свитков без их разрушения используются рентгеновские лучи. Однако, чернила в свитках Геркуланума на углеродной основе затрудняют их выделение на фоне обугленных страниц при обычном рентгене.

В 2019 году доктор Брент Силс и другие исследователи добились прорыва, дополнив рентгеновские сканы ускорителем частиц для сканирования двух свитков.

В этом году эти рентгеновские изображения были обработаны с помощью модели машинного обучения, чтобы сделать чернила более различимыми.

В рамках «Везувийского вызова», предлагающего призы за четкое расшифровывание слов из двух свитков, Люк Фарритор использовал свою старую GTX 1070 для обучения ИИ-модели обнаруживать «шаблоны трещин», указывающие на местонахождение чернильных символов.

В итоге, его ИИ, обученный на GTX 1070, смог идентифицировать греческое слово πορφυρας (или porphyras), что может означать прилагательное «пурпурный» или существительное «пурпурная краска» или «пурпурная одежда». Расшифровка этого единственного слова принесла Фарритору приз в $40 000.