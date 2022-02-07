Студент создал костюм с «вшитым» в него компьютером для удалённой работы

Студент создал костюм с «вшитым» в него компьютером для удалённой работыВыглядит футуристично, но не очень удобно
Что интересно, ни один из предметов гардероба, которую создал Хун, нельзя назвать удобным. Вся она больше предназначена для продуктивной работы в новых условиях, когда повсеместно внедряется «удалёнка».
Всего студент представил три вида одежды. И самая интересная из них — Itinerants. По своей сути, это полноценный компьютер, встроенный прямо в комбинезон. Его можно носить везде прямо на себе.
Я предположил сценарий, основанный на реальности, когда крупные корпорации закрыли свои физические офисы и перешли на гибкий график. Я представлял себе по-настоящему динамичную мобильную модель работы, при которой офис растворяется в городе, и мы становимся действительно кочевыми работниками.
Главный компьютер расположен на спине, а два монитора — на туловище. С помощью разделённой клавиатуры и комплектной мыши можно работать, находясь где угодно. Наушники «вшиты» прямо в капюшон.