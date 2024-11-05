Студент создал тест чистоты химических веществ из деталей LEGO

Автор устройства, Райан Джозеф Фелисидарио, показал, что созданный им прибор может стать полезным учебным инструментом, а также поможет снизить стоимость контроля качества потребительских продуктов.

Поляриметры используются в лабораториях для измерения угла вращения поляризованного света, проходящего через образец вещества. Однако из-за высокой стоимости эти приборы остаются недоступными для многих учебных заведений и лабораторий в развивающихся странах.

Фелисидарио и его научный руководитель, доктор Рамон делос Сантос, усовершенствовали предыдущую версию поляриметра на основе LEGO, улучшив точность измерений. Их устройство обошлось всего в $ 150, что значительно дешевле, чем стандартные поляриметры. В ходе испытаний поляриметра исследовали чистоту образцов витамина С двух разных марок. Один образец соответствовал нормам, а другой показал отклонения, указывающие на возможные примеси.