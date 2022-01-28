Студент установил слежку за Илоном Маском и попросил взамен взять его на работу

Сам миллиардер посчитал подобный инструмент опасным и угрожающим его безопасности, в связи с чем попросил молодого разработчика удалить Twitter-аккаунт ElonJet, к которому был прикручен бот.

Разумеется, предприниматель предложил студенту деньги за то, что он согласится выполнить его просьбу. Тогда речь шла о 5 тыс долларов (390 тыс рублей).

Суини сумма не устроила и он попросил у Маска 50 000 долларов (3,9 млн рублей) — этими деньгами он хотел оплатить учёбу в колледже и купить электрокар Tesla. На это основатель автопроизводителя ответил тем, что пообещал подумать.

Но на прошлой неделе история пошла по новому пути. Студент заявил, что согласен удалить Twitter-аккаунт бесплатно, если Маск возьмёт его к себе на работу.