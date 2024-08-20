Студентам МГПУ обозначили правила использования ИИ в дипломных работах

Московский городской педагогический университет (МГПУ) представил новый регламент по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в выпускных квалификационных работах студентов, изучающих лингвистику и педагогическое образование. В МГПУ сообщили, что этот шаг стал необходимым, поскольку более 70% студентов уже активно применяют ИИ-инструменты при подготовке своих академических работ. Университет решил создать методологические и этические рамки для интеграции ИИ в учебный процесс.

Документ подробно описывает, как можно использовать ИИ на разных этапах подготовки ВКР. Например, ИИ может помочь студентам в составлении плана работы, поиске и анализе научной литературы, обработке данных и даже редактировании текста. Важное условие — критическое отношение к информации, сгенерированной ИИ, и обязательная проверка её достоверности. Кроме того, регламент требует, чтобы факт использования ИИ обязательно указывался в тексте работы, а ссылки на применённые ИИ-инструменты были оформлены правильно.

В регламенте представлен список из 10 рекомендованных ИИ, таких как GigaChat, YandexGPT и DeepL, но документ оставляет возможность его обновления по мере появления новых технологий. Ирина Тивьяева, заместитель директора Института иностранных языков МГПУ, отметила, что регламент задаёт ориентиры для научно-исследовательской работы студентов, учитывая возможности современных языковых моделей, и способствует внедрению единых стандартов. Новый регламент уже одобрен учёным советом института и будет апробирован в 2024-2025 учебном году на более чем 500 студентах бакалавриата и магистратуры.