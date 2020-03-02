Студентка-астроном открыла планету, на которой может иметься вода в жидком виде

Девушке было достаточно использовать данные, собранные телескопом NASA Kepler, после чего кандидат астрономических наук Мишель Кунимото совершила открытие сразу 17 новых экзопланет. К слову, некоторые из них по размерам сопоставимы с Землей, а одна даже сумела оказаться в “зоне обитания” — в столь удачном месте в пространстве, что там даже может существовать вода в жидком виде.

”Эта планета находится примерно в тысяче световых лет от Земли, так что мы не доберемся туда в ближайшее время. Но это действительно захватывающая находка, так как это новые подтвержденные планеты, которые в том числе находятся в Зоне обитания”, — рассказал Кунимото.