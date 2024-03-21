Студентов и сотрудников МГУ переведут на российские онлайн-сервисы

МГУ имени М. В. Ломоносова переводит данные сотрудников и студентов на онлайн-сервисы «Мой офис» и «Яндекс 360» вместо Microsoft. Эту информацию подтвердил Денис Янышев, директор центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ. По его словам, университет уже начал переход на российские сервисы вместо Microsoft Office.

МГУ также исследует другие альтернативные сервисы, такие как Astra Linux и Rosa Linux. Для видео-конференций вуз предпочитает использовать Vinteo, «Яндекс телемост» и SberJazz, вместо Zoom, Microsoft Teams и Skype. Янышев отметил, что университет был готов к этому изменению, и что сотрудники теперь будут стимулированы перевести свои данные на российские сервисы.

Microsoft планировала ограничить доступ к своим облачным продуктам в России с 20 марта, но позже это может быть отложено на конец месяца. Эти ограничения связаны с санкциями ЕС против России. Они затрагивают поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов, но не затрагивают продукты для физических лиц.