Студентов МГУ заставят проходить курсы по искусственному интеллекту

Такой приказ подписал ректор МГУ Виктор Садовничий. Согласно документу, все студенты очного отделения обязаны пройти курсы по ИИ. Бакалавры должны это сделать на третьем курсе обучения, специалисты обязаны на третьем либо четвёртом, а магистры – на первом. Записаться на курсы студенты смогут в своём личном кабинете, который получают при поступлении.

Судя по всему, курсы ввели в соответствии со стратегией президента о развитии ИИ в России.