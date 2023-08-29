Студенты БФУ улучшили систему диагностики женских заболеваний

Специалисты из Стартап-студии Балтийского федерального университета имени И. Канта разработали новый медицинский набор для диагностики заболеваний шейки матки. Они использовали технологию клеточных блоков, которая ранее не применялась для этой цели. Этот метод позволяет собирать биологический материал с шейки матки без болезненных процедур.

Процесс включает в себя сбор биоматериала, его обработку в коллоидном растворе, охлаждение и создание образца с фрагментами тканей и клетками. Затем врач может подробно исследовать этот образец под микроскопом и использовать дополнительные методы исследования для более точной диагностики.

Эта технология дешевле и более доступна, чем существующие методы, и имеет широкий спектр применения. Она также позволяет увеличить срок хранения биоматериала и проводить мультидисциплинарные исследования. Это может значительно улучшить диагностику в медицине, и медицинское сообщество уже выразило интерес к этому набору, поскольку подобных продуктов в России пока нет.